柯文哲臉書三點意見　交保金1億寧願被關

柯文哲臉書晚間PO出近1700字長文，闡述於延押庭的講話。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月15日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已羈押近11個月，台北地方法院15日下午召開延押庭。柯文哲臉書晚間PO出近1700字長文，闡述於延押庭的講話，柯直言自己衹有一個FB，卻要應付整個“國家機器”對打，若要押就押他一個就好了，其他無關的人就放出去，而若交保金要新台幣1億元，他寧願繼續被關。



柯文哲也提出3項意見，第一、司法的社會信度要努力維護。第二、司法除了社會的公平正義，不要有太多的其他目的。第三，不要因司法而打擊了公務員的士氣，造成以後更大的問題。



柯文哲也打趣說，他不是圖利貪污的人，但是也被羈押了11個月，只能安慰自己，看守所有供食宿，水電免費，還有24小時保全。他的房間24小時直播，而且都有人在看，為了怕被說他很懶惰，只好乖乖坐在那裡讀書給大家看。



台北地方法院15日下午針對柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、眾望基金會前董事長李文宗召開延押庭，審理是否繼續延押。沈慶京11日因病獲准新台幣3億元交保，其中2億元為人保。



柯文哲臉書全文如下：



我已經羈押11個月，但今天不從個人的角度，而要以一個更寬廣的角度來討論本案，我有3個意見：



第一、我在上星期指責檢察官唾面自乾，但我不希望你們真的唾面自乾。“司法勾結特定媒體，淪為政治打手”這個社會印象一定要嚴肅處理。檢方扣押手機、USB，然後裡面的資料，不在卷宗之內，甚至未曾在法庭上出現，卻一而再，再而三在媒體刊出。日前彭振聲副市長太太墜樓輕生的消息傳出，輿論大譁，鏡新聞又出來當側翼，再一次把未曾公開的偵訊資料刊出，做媒體的認知作戰，這已經不是第幾次的問題，而是太多次了。

