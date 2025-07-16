中評關注：鄭文燦案恐三換審判長　有壓力？

鄭文燦15日庭訊後離開桃園地方法院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月16日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院從去年12月開始審理鄭案至今，已兩度更換承審法官，現則改由審判長孫立婷親自審理，但近日傳出孫已主動申請調職，最快8月就會再換法官，也讓鄭案審理過程更加一波三折。



鄭文燦被起訴後的合議庭審判長原為江德民，但江卻突然在去年10月因病住院並請長假1年直到退休。後來受命法官廖奕淳接手審理近5個月後，也同樣因病住院請長假1年，今年4月才改由審判長孫立婷親自審理此案。原本傳出8月因剛好是全台法官的輪調期，鄭案有可能因此再換法官，現在更傳出孫已主動請調，讓鄭案審理短短9個月內有可能將三度更換法官。



據瞭解，鄭文燦案一再換法官，主因是桃園地方法院沒有法官想碰這件燙手山芋的案件，尤其是在鄭被起訴進入一審法庭後，也三度更換王牌律師團陣容應戰，讓原本案情幾乎一面倒對鄭相當不利的風向，已逐漸轉向成該案“似有隱情”。鄭的王牌律師團在法庭上數度和桃園地檢署檢察官交手的過程中，也一再導向檢察官入人於罪，讓承審鄭案的法官有相當大的壓力。



根據規定，孫立婷在主動請調後，需等待“司法院”的審核決議，但“司法院”通常會尊重法官的個人請調意願，儘可能安排，而8月因剛好又是全台法官的輪調期，各縣市地方法院較容易有職缺出現，因此若無意外，孫應能順利請調成功，所以若無意外，8月7日將是孫最後一次審理鄭案，之後桃園地方法院將再抽籤決定新的審判長來接續審理鄭案。



原本在8月7日將是鄭案最後一次準備程序庭，勘驗完最後兩次桃園市政府內部相關會議記錄錄音檔後，9月就將進入實質審理庭。但若審判長孫立婷請調成功後，抽到籤的新審判長因還須重新調卷消化資料，因此鄭案9月是否能進入實質審理庭？恐怕還有變數。

