台南災區怨聲四起　黃偉哲撩下去幫忙搬垃圾

台南市長黃偉哲協助搬運廢棄物。（照片：台南市政府提供） 中評社台南7月16日電／丹娜絲颱風重創台南，台南市府除動員社工積極關懷弱勢災民外，也迅速啟動志工媒合機制，號召志工投入災後復原與家園清理工作。民進黨籍台南市長黃偉哲15日前往受災嚴重的將軍區北嘉社區，親自入宅關心災民、傾聽民眾訴求，要求各公所務必確保基本民生需求。訪視期間恰逢垃圾車到場清運，黃偉哲也協助搬運廢棄物，展現與市民同心、共同清理家園的決心。



台南市是賴清德的本命區，丹娜絲颱風帶來的災情，至今已10天，還有地區沒有復電，垃圾未清除，災民已怨聲四起，引發綠營危機。



黃偉哲昨天偕同台南市社會局局長郭乃文、將軍區區長許博森及台南市後備指揮部指揮官上校林嘉申前往將軍區北嘉社區，由於目前災區仍有部分長者獨居，黃偉哲於慰問民眾時特別指示要確保基本民生需求。



社會局表示，風災過後許多市民面臨家園受損，市府團隊正全力推動重建工作，同時也感謝各地志工主動加入行列，與市府並肩合作，協助清掃街道、移除淤泥，協助災民恢復正常生活。



社會局指出，面對這次災情，除整合各區公所志工資源外，亦透過台南市志願服務推廣中心，媒合紅十字會、灣港照顧關懷協會、㵾光文化藝術基金會、台灣青年服務協會等單位志工團隊，共同投入災區清理工作。社會局同步啟動社工關懷機制，主動訪視獨居長者與身心障礙者，提供必要物資與心理支持。為保障志工服務安全，社會局已為投入服務之志工投保，讓志工能無後顧之憂全力投入協助行列。



社會局進一步表示，目前已招募近600位災後復原志工，並持續招募中，歡迎更多熱心市民踴躍加入，成為災民最堅強的後盾。志工報名請至台南市志願服務推廣中心網站或洽06-2986649涂督導。