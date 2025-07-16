關稅比32%高？台官方：還在談判都不確定

陳明祺接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）對於台美對等關稅談判，台灣目前獲得多少關稅利率，目前仍為未知。媒體詢問會不會比之前公布32%高，台“外交部政務次長”陳明祺今天受訪表示，都不確定，很少談判還沒結束就知道匯率，只是看到雙方誠意溝通。媒體追問，台美還在談判中？是否可以樂觀期待？陳明祺也說，就盡力談判。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



“外交部”報告指出，“外交部”表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體談判及多次線上磋商及溝通，已針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯認談判的持續推進；台美雙方都期待強化經貿合作，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多機會。



台美關稅談判結果為何，陳明祺說，關鍵談判有機敏性，過程中維護“國家”利益、產業利益，與民眾健康、確保糧食安全之下，與美方持續談判，實質議題得到有好的進展，總體來說還在談過程中，很多細節不便透露。



媒體追問談判結果會比之前公佈32%高嗎？陳明祺說，都不確定，但雙方誠意溝通，還在談判中。



是否可以樂觀期待？陳明祺也說，盡力談判。