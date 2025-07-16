綠稱官方認證違反行政中立　竹市府嚴正駁斥

新竹市政府發言人楊寶楨嚴正駁斥綠營罷團指控。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月16日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐）團體發言人林志潔昨日聲稱，收到廉政署函覆她日前檢舉新竹市政府涉嫌違反行政中立，經廉政署調查新竹市政府違法明確。新竹市政府嚴正駁斥表示，有心人士藉由政治操作造謠抹黑，以訛傳訛，刻意誤導混淆視聽。



林志潔指控，自罷免活動進行以來，高虹安和民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠利用公家資源，在市政府主辦、協辦的各種藝文、親子、節慶或社區活動，都不斷宣講反罷免，或刻意利用市政府管理的景點或建物，發放反罷免的文宣，要求民眾對高虹安、鄭正鈐投不同意。對照推動罷免的公民團體，動輒被驅趕、刁難或被要求離場，新竹市政府違反行政中立，事證明確。



林志潔聲稱，廉政署在調查後，確認她的檢舉為真，並直接點名新竹市政府所為，不但違反行政中立，還有明顯的管理不當，相關情資事證廉政單位已函送新竹地檢署，調查有無圖利等犯罪，並已要求新竹市代理市長、新竹市議會，要責成各單位嚴守行政中立，配合地檢署偵查。



對此，新竹市政府發言人楊寶楨強調，新竹市府一向恪守行政中立原則，絕不會動用行政資源介入任何政治活動。市府至今從未接獲廉政署相關指控的函文，也未曾就相關指控進行函復，而且市府人員也並未因相關指控而被約談或調查。



楊寶楨表示，根據《行政程序法》，在受指控當事人還沒陳述意見的狀況下，應不致做出認定；而且廉政署也並非有無違反行政中立的認定機關，有心人士的說法令人不解，也與事實不符，呼籲有心人士不要藉由政治操作造謠抹黑，以訛傳訛，刻意誤導混淆視聽。



楊寶楨指出，市府的文宣從未出現反罷免等相關文字，市府活動也從未宣傳反罷免，所以有心人士誣指市府違反行政中立，市府無法接受，也嚴正駁斥。市府始終依法依規恪守行政中立，對於不實言論的攻擊與抹黑，市府也將進行蒐證，並保留法律追訴權，以維護第一線公務同仁權益與尊嚴。