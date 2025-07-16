綠稱特朗普只看市場開放　游淑慧批裝肖維

游淑慧轟，聽到民進黨發言人說法，覺得民進黨對美關稅談判，真的是在裝瘋賣傻。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北7月16日電／美國對台關稅至今未宣布，民進黨發言人吳崢在政論節目上說，看美國總統特朗普行事邏輯，似乎沒在看談判籌碼，而是單方面施壓，單純著重在各國政府是不是完全開放市場，政府還在努力等語。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧批評，聽到民進黨發言人說法，覺得真的是在“裝肖維”(閩南語，裝瘋賣傻)。



針對關稅議題，吳崢13日曾在《TVBS戰情室》提到，特朗普是一個不確定性很強的領導人，但大致從跟美國幾個主要貿易國家可以看出大概架構。台灣手上有籌碼可以跟美國叫板嗎？從特朗普行事邏輯看起來，特朗普沒在跟各國談論籌碼這件事情，而是單方面施壓。美方的邏輯，單純著重在是不是完全開放國內市場，而台灣還在努力交涉中，期待好消息。



對此，游淑慧15日在臉書發文指出，民進黨面對特朗普關稅戰手足無措，聽到民進黨發言人的說法，覺得民進黨真的在“裝肖維”(閩南語：裝瘋賣傻)。既然知道先去承諾、奉送籌碼對特朗普來說都沒有用，為什麼民進黨要先去奉送這麼多籌碼呢？



游淑慧痛批，無論是台積電、中油投資頁岩和阿拉斯加、匯率上升值讓步以及萊牛、萊豬的食安讓步，為何要先投降那麼多事？這已經不是談判籌碼了！這叫投降的祭品。



游淑慧說道，現在根本不知道特朗普答應台灣什麼，然後就說這些這些都可以，一味地奉上，這是朝貢、投降。既然都說投降沒有用，那為何台灣要投降？所以只能證明民進黨在裝肖維。



游淑慧表示，民進黨在關稅戰是手足無措的，台灣為何不向歐盟、墨西哥看齊？先靜待美國後續作為之後再來看台灣可以如何因應。如今世界各國就是這樣因應特朗普關稅，關稅戰一開始美國對外說“劍指中國”，結果現在全部都打成一團，所以後續會怎麼演變都還不知道。