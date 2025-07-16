風災慘！李鴻源轟防災體系失靈專業幾乎消失

李鴻源。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／丹娜絲颱風重創南台灣，多個地區出現斷電、斷訊與淹水災情。台前“內政部長”李鴻源近日在政論節目重批政府防災作為“全面失靈”，痛批“中央”防災體系失去應變效率，“水利官員到底跑去哪裡了？”。而台“內政部”15日則回應，比起李鴻源任內，此次救災“資訊傳遞更快、更完整”。



中南部遭颱風重創，部分地區已停電近10天尚未復電，台南更有成千上萬戶屋頂被吹走，目前先用帆布遮頂應急，民眾多有抱怨。李鴻源近日在政論節目《洪流洞見》說，這場颱風暴露出台灣防災體系的根本漏洞。他認為，面對災後大範圍斷電與民生停擺，賴清德不該僅止於“發錢”，而應立即要求官員向民眾說明現況、展現解決方案。他強調，災後短期目標應是讓民生設施儘快恢復，讓商家重啟營業、百姓回歸日常生活。



“水利官員去哪了？專業角色在這次災難中幾乎消失，讓人憂心。”李鴻源感嘆指出，事務官如今普遍出現“寒蟬效應”，不敢說出與首長意見相左的真話，導致重大決策過程中缺乏專業聲音。他更以海上風電為例質疑，“要在台灣這種高風險環境下設20年壽命的風電系統，可能嗎？”



李鴻源也不諱言點名“立法院”與媒體“集體失聲”。他痛批，“媒體靜默、‘立委’陷入罷免戰，‘國會’監督與輿論力量雙雙消失。這場風災暴露的不只是系統問題，更是民主失能。”



針對李鴻源嚴詞批評，“內政部”15日迅速發布新聞稿反擊，強調防災體系並未崩壞，反而是在“多年累積下持續進步”；強調“中央災害應變中心”迅速與六個地方災害應變中心建立聯繫，確認需求、支援機具與人力。此次嘉義登陸風災雖為百年罕見，但整體災防架構運作順暢，且比起李鴻源任內，“資訊傳遞更快、更完整”。



“內政部”表示，截至7月14日，已投入超過6900人次搶救人力、數百台機具前進災區，協助地方清理、復建，呼籲歷任部長與在野黨應支持災防資源投入，“唯有凝聚共識，才能面對極端氣候與地緣風險”；“經濟部”水利署也喊“80%以上淹水地區在降雨3小時內退水。”



至於斷電問題，水利署指，已動員“經濟部”能源署、“科技部”與中油、台水、長庚等單位提供偏鄉緊急電力設備，將柴油機、氫能與儲能系統優先調度至重災區，確保災後民生供電不中斷。



針對李鴻源批評“水工模型未經評估便推動海上風電”，水利署強調，前瞻治水計劃設計皆經專業審查與實地評比，無“跳過程序”之虞。