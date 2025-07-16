台軍狙擊手城市迷彩服首度曝光

狙擊手身穿城市迷彩的照片。（照：台軍方發言人臉書） 中評社台北7月16日電／漢光41號實兵演習進入第8天，台軍15日在新北市八里地區進行縱深防禦作戰操演，模擬大陸解放軍突破第一線後深入本土，陸軍269旅聯兵2營動員CM-34雲豹裝步戰車等實兵接戰，並在市區巷道完成火力部署與阻絕設施配置。而在此期間，軍方公布了一張狙擊手身穿城市迷彩的照片，軍方回應，這套城市迷彩服目前處於試行階段，後續將由各軍種依實際需求，檢討換裝單位。



台軍今晨於八里港周邊啟動實兵操演，現場可見航拍無人機、CM-34雲豹裝步戰車、CM-33輪型戰鬥車與新式M1167拖式裝甲悍馬車輪番上場，模擬解放軍自海岸登陸突破防線後深入市區，台軍採取縱深防禦作戰模式，結合地形設下多重阻絕設施，並實施戰術後撤與交互掩護，在市區十字路口構築火力交叉帶，引敵入伏，展現城鎮地帶作戰的真實應變能力。



昨天下午，台軍方紙媒《青年日報》在臉書發布多張《軍聞社》所拍攝、台軍進行縱深防禦演練的照片，當中包括一張身穿黑、灰色城市迷彩的狙擊手照片。《青年日報》並在照片留言區註解，部分人員穿著城市迷彩服進行偽裝潛伏，運用微型無人機掌握敵軍陣地、指揮所與後勤設施位置。



對於這套新曝光的城市迷彩服，軍方說明，這款由黑、灰、白等數位碎點構成的迷彩服，其研改參考各國作戰服裝發展趨勢，以及台灣作戰場景，目前處於試行階段，後續將由各軍種依實際需求，檢討換裝單位，以符合作戰實需。