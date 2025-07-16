柯發臉書成延押理由　吳宗憲：要看證人連結

藍委吳宗憲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近11個月，台北地方法院昨日開延押庭，檢方以“柯寫臉書”為由，要求延長羈押。曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲16日表示，寫臉書當然不構成押人的理由，重點是臉書內容要與“要求證人翻供”有連結。



台北地方法院昨天下午審查柯文哲等涉案人員是否延長羈押，台北地檢署檢察官認為，羈押是維持案件可在不受干擾的空間審理，但柯文哲的個人名義臉書，卻在每次證人出庭後對其施壓，將證人說詞做成圖卡批評攻擊，以此勾串與傳達主張，斷章取義、帶動輿論影響司法判斷，應予延長羈押。柯文哲反嗆，他衹有一個FB卻要對抗整個“國家機器”。



吳宗憲16日接受媒體訪問表示，寫臉書當然不構成押人的理由，但檢方後面一句話把寫臉書跟勾串證人連接在一起，延押還是要掛上與法律有關的事情。至於柯文哲的臉書內容，必須要與“要證人去翻供”有連結，若內容是叫任何證人翻供，當然就符合羈押要件，但他沒有時刻關注柯文哲的臉書，他要再看一下才能評論檢方延押理由是否合理。



媒體問及，柯文哲在延押庭批評檢方勾結特定媒體洩密，吳宗憲說，違反偵查不公開不是這2年的事情了，而是這十幾二十年來都如此，只是越來越嚴重，而“法務部”說要好好檢討，“部長”鄭銘謙卻說洩密可能是任何一個環節，可能是檢方、院方、律師或當事人，就是在推責任，沒有要處理啊。