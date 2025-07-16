卓榮泰轟普發現金“違憲”　吳宗憲：說謊成性

藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）朝野近期再因普發現金新台幣1萬元激烈交鋒，“行政院長”卓榮泰昨天更稱，“民眾只能買冰箱或遙控飛機，對‘國家’發展無助益”。中國國民黨籍“立委”吳宗憲16日猛批，卓的說法不知所云，卓認為“立法院”通過的普發現金沒有和“行政院”討論，所以“違憲”，但7月3日協商時，“經濟部長”郭智輝有來，卓榮泰真的是說謊成性。



“立法院”日前在國民黨籍“立委”人數優勢下，通過刪除台電撥補新台幣1000億元、增加全民普發現金1萬元的國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》。“行政院長”卓榮泰15日說，扣除特別條例的4100億元，歲計賸餘僅剩300多億元，遠不足普發現金所需的2300億元，並抨擊藍白“立委”違法。卓也說，若把1萬元發給人民，可能只買個冰箱、儲物櫃或遙控飛機，對“國家”的幫助確實是小的。



吳宗憲16日接受媒體訪問表示，卓榮泰是不是有點不知所云，這段時間以來，卓講的很多事情，都與法規、事實有出入。卓認為普發現金這件事，“立法院”沒有向“行政院”說明，因此違反“憲法”第70條、預算法第91條，但7月3日朝野協商當天，郭智輝明明有來，是郭回去忘記跟卓講了嗎？若是的話，那也是“行政院”自己的事。



吳宗憲酸說，郭智輝不能把心思都放在崇越集團上，一堆子公司在大陸賺紅錢，連救災都搞不清楚狀況被批評，連普發現金郭有來3日的協商，回去又忘記跟卓榮泰說，不知道是卓又在騙人了，還是郭忘記回報，請“行政院”自己搞清楚。明明郭智輝朝野協商在場，卓榮泰也是說謊成性。