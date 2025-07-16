美關稅何時掀牌？台官方：爭取8月1日前

經貿談判副代表顏慧欣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）美國對等關稅新措施將在8月1日生效，台灣的關稅稅率備受關注，赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君日前已返台，台美經貿工作小組則表示，雙方已初步約定下一輪實體磋商的時程。經貿談判副代表顏慧欣今天表示，我們現在沒有收到關稅信函，但有關稅信函也不是最終稅率。我們努力在8月1號之前取得最符合我們利益的稅率。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



民進黨“立委”羅美玲質詢提及，美國關稅稅率陸續公布，但目前對台灣還沒有公佈，民眾關注，下次實體會談時間是什麼時候？“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，初步約定下次談判，但是各國都在排隊，爭取8月1號以前達成協議。



羅美玲也說，目前是樂觀嗎？還是阻礙？所以才遲遲沒有公布。顏慧欣表示，我們現在沒有收到關稅信函，關稅信函不是最終稅率。我們努力在8月1號之前取得最符合我們利益的稅率。台美談判都有進展，因此希望在8月1號之前完成協議。



羅美玲追問那可以說是談判順利嗎？顏慧欣說，我們是覺得有進展。