台“國安局長”參與關稅談判　官方稱經貿安全

黃明昭備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）賴清德日前與赴美關稅談判小組視訊，也發現“國安局長”蔡明彥前往美國參與談判。中國國民黨“立委”黃仁今日質詢質疑為何“國安局長”要參與關稅談判？“國安局”副局長黃明昭表示，局長參加談判負責面向是經貿安全，也是“國安局”的一環，提供經貿安全讓談判小組瞭解。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘“我國”’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



“行政院副院長”鄭麗君結束赴美談判關稅，在日前府方公布的照片中，發現有“國安局長”蔡明彥，讓人好奇關稅跟“國安”有什麼關聯？黃仁質詢時質疑，去的應該是“國安會秘書長”，這是要付出經貿代價以及政治代價嗎？黃明昭強調，“國安會”是談判成員一員，“國安局”是“國安會”底下成員，都可能參加談判指派。



黃仁詢問有沒有美國情報代表？“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，大家有默契不揭露這些訊息。



美國情報單位沒去，那就沒有意義？顏慧欣說，如“國安局”副局長說明，“國安局長”是提供經貿安全訊息。

