藍黨團籲提高災損補助　批卓榮泰何不食肉糜

國民黨團召開記者會，由副書記長王育敏、翁曉玲（右）出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）丹娜絲颱風席捲台灣南部，造成嚴重災情，迄今仍在復原中。中國國民黨“立法院”黨團16日召開記者會，要求“行政院”將災損設施補助提高至8成，協助災民多項設備補貼，並嘆“行政院長”卓榮泰勘災居然還說全民普發1萬元新台幣現金只能買冰箱、遙控飛機，實在是如晉惠帝司馬衷般“何不食肉糜？”



中國國民黨“立法院”黨團16日於黨團記者室召開“丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成”記者會，由副書記長王育敏、翁曉玲出席。



王育敏指出，她15日返回嘉義會勘，發現災後重建一定要政府支持更多經費，此次風災已造成26億元新台幣災損失，強烈要求住宅屋頂、外牆毀損面積達1平方公尺以上者，要加碼補助每人5千元救助金、每戶最高2萬元；魚塭材料室損壞嚴重，也應納入補助；農業貸款放寬認定免息要從半年延至1年。



王育敏說，現在農民血本無歸，塭網全毀，應撥款從速，比如資材室重建就要10萬、20萬元。這次颱風是百年來罕見從嘉義登陸，史無前例。卓榮泰說要從寬從速補助，那不能只是口號，國民黨團18日會提案來因應風災、農損補助。



媒體問，卓榮泰15日南下高雄視察“農業部”農糧署仁武倉庫表示普發現金1萬元，民眾可能只能買“冰箱”或“遙控飛機”，對“國家”發幫助不大。另外在嘉義也發生台電人員搶災遭電擊，命危裝葉克膜搶救中。



王育敏表示，卓榮泰離基層太遙遠了，居然覺得現金1萬是揮霍、民眾不需要，實在離人民遙遠，根本是何不食肉糜。另外對於台電員工發生這樣意外，感到不捨，要照顧好自己安全，而災民心裡很急，也希望別給台電人員過多壓力，早日康復。



翁曉玲說，嚴正要求卓榮泰苦民所苦，要更多加碼補助，“政院”也要立刻還地方一般性補助款636億元，別再扣留，中央也不該再阻擋財政收支劃分法修法，各縣市未來才有更多運用的資金。