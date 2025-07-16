颱風重創南台灣　共14.5萬片光電板毀損

嘉義的水面型太陽能光電板，被丹娜絲颱風吹翻、破損。（照片：蔡嘉陽臉書） 中評社台北7月16日電／丹娜絲颱風日前襲台重創南台灣，太陽能光電模組殘骸遍佈南部海岸線，畫面令人震驚，民進黨政府遭批數億元經費打水漂。台“環境部長”彭啟明16日表示，中南部遭颱風損毀的太陽光電板約14.5萬片、2800公噸，預計一個半月內清除完畢。



對於是否有環境污染疑慮？彭啟明說，經檢測，當地水質重金屬含量均符合標準，其中有一半零檢出。因太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，非屬有害廢棄物，照理說不會造成任何汙染。



“立法院”社福環衛委員會今天邀請“環境部長”彭啟明針對“光電設施對環境影響情形”專題報告。



綜合台媒報導，根據“經濟部”能源署統計，本次颱風重大災區嘉義縣災損太陽光電模組約11萬4000片，重量約2200公噸；台南市災損約3萬1000片，重量約600公噸，合計災損數量約14萬5000片，重量約2800公噸。其中災損最嚴重的嘉義新塭滯洪池案場，災損數量約5萬片。



彭啟明在會前受訪表示，太陽光電模組係由鋁框、玻璃、EVA封裝膜、太陽能發電元件及塑膠背板等組成，其中太陽能發電元件俗稱太陽能電池，是由矽晶圓切割而成，外層則以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，且沒有廢液和粉塵，屬事業廢棄物而非有害廢棄物，照理說不會造成汙染。



彭啟明說，當地錳的環境背景值濃度本來就偏高，但其他重金屬經檢測都是符合標準的，所以謠傳南部的魚都不能吃是錯誤訊息。