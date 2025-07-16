新竹雙罷說明會登場　藍委鄭正鈐批綠才賣台

藍委鄭正鈐今日出席公辦罷免說明會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月16日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐）公辦說明會今日登場，新竹雙罷領銜人戴振博和鄭正鈐先後抵達會場，兩人受訪時互相指控對方“親中賣台”，雙方隔空互嗆的火藥味相當濃厚，兩人也都呼籲選民務必在7月26日投下同意或不同意罷免選票。



新竹雙罷公辦說明會今日登場，上午先舉行的是鄭正鈐罷免案公辦說明會，正反兩方各有24分鐘可以表述意見。下午緊接著登場的則是停職中的新竹市長高虹安罷免案公辦說明會。



鄭正鈐在會前受訪表示，今天在說明會中，他要清楚說明反罷免的理由，讓市民好朋友知道他過去一年多在“立法院”裡面通過哪些好的法案，也希望能夠被落實下來，而不是被民進黨給沒收，所以希望民眾在7月26日都能夠出來投下不同意罷免票。



媒體詢問是否覺得遭罷免很無奈？鄭正鈐說，碰到了就去面對，這就是正能量的表示，但他覺得罷免確實不合理，且違反民主價值，也破壞台灣長期建立出來的民主、倫理價值。他認為這次罷免確實不合理，無奈確實會有一點點，但碰到了還是以最大的正能量去面對，也希望民眾能夠瞭解這場罷免當中的不正義、不公平與不道義的地方。

