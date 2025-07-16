綠阻發現金　許淑華：用反罷免教訓民進黨

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月16日電（記者 方敬為）“立法院”藍白攜手通過“強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”，要求政府今年10月底前普發新台幣1萬元，還稅於民，民進黨政府則以“債留子孫”為由，不願照案辦理。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，蔡英文時期也有普發現金，那時可以現在卻不行，根本是雙重標準，政府若事事都要與“立法院”作對，726、823罷免投票民眾一定會展現民意，給民進黨教訓。



“立法院”日前三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，匡列新台幣2350億元，要求10月底前普發全民現金1萬元。民進黨政府對此持反對態度，“行政院長”卓榮泰15日更表示，1萬元民眾只能拿去買冰箱或遙控飛機，對台灣發展沒有助益，引發輿論譁然。



許淑華16日出席南投縣政府消防局新卸任局長交接典禮，針對普發現金議題受訪表示，普發現金不是新的政策，從馬英九執政發放的消費券，到蔡英文任內的五倍券、普發現金6000元等，都有相關政策執行的經驗，民進黨人過去也都同意辦理，為何現在“立法院”通過普發現金1萬元，就要被指責是“違憲”？那過去怎麼沒有“違憲”的問題，這點民進黨應該對外說清楚，否則就是雙標！



許淑華強調，普發現金1萬元對民生經濟絕對有正面幫助，試想若是5口之家，能領取5萬元現金，對於一個家庭的生活開銷，將會是一大補貼，尤其是當前物價通膨，萬物皆漲的情況，普發現金是對民眾最直接的福利，政府應該遵循體制，執行“立法院”所通過的法案，而非百般阻撓，甚至對民眾的用途指手畫腳。



許淑華說，如果普發現金1萬元能夠順利執行，地方政府就能配合推出一些刺激經濟方案，例如南投縣以發展觀光、農業為主，縣府能夠與業者結合推出相關優惠，讓普發現金的經濟效益最大化，對活絡地方發展有正面效果。



許淑華批評，民進黨政府不願執行民意機關所通過的法案，就是與民眾作對，她要呼籲選民7月26日與8月23日的罷免案投票一定要站出來投下不同意罷免，全民用選票再一次展現民意，教訓民進黨。