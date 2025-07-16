賴出訪定要過境美？台官方舉例：林佳龍沒有

陳明祺備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）巴拉圭總統潘尼亞公布賴清德30天之內會訪問巴國，民進黨籍“立委”王定宇質詢時詢問，這是賴清德首度要過境美國本土，要去巴拉圭訪問可能不過境美國本土嗎？台“外交部次長”陳明祺則說，按照往例都是讓“元首”出訪最便利、最舒適、最安全。但是說實在，“外交部長”林佳龍此行去巴拉圭，就沒有途經美國。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



陳明祺表示，按照往例都是讓“元首”出訪最便利、最舒適、安全。王定宇則說，那是美國三原則，那要去巴拉圭有無沒過境美國本土的路線？陳明祺表示，說實在，林佳龍去，就沒有途經美國。他還補充，第四個原則是尊嚴。



王定宇說，那要去巴拉圭不過境美國，難道要過境歐洲喔？或是美國境外夏威夷、阿拉斯加？那會被人家認為是負向外交指標，有這樣規劃要過境美國嗎？



陳明祺說，相關安排有具體安排統一由府方發布，“外交部”會全力配合，讓賴清德出訪便利。



王定宇詢問，專機確定了嗎？陳明祺說，我們隨時準備承受工作。



王定宇也提醒說，這次過境很重要，這是區域地緣政治要審慎，過境地點與天數都要妥善規劃。