普發現金1萬是好方案？陳其邁認為待斟酌

民進黨籍高雄市長陳其邁16日聯訪，綠委林岱樺等人陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）針對“立法院”11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元引發爭論，民進黨高雄市長陳其邁今天受訪時回應，普發現金的爭議來自於美國對等關稅，目前台灣與美方談判正緊鑼密鼓進行，尚未定案，等關稅稅率定案，對各業別衝擊再做詳細評估比較好，若未做整體經濟評估就普發現金，這是否是最好的方案，還有待斟酌，盼“立院”再審慎考量。



朝野近期因普發現金新台幣1萬元激烈交鋒，“行政院長”卓榮泰昨天更稱，“民眾只能買冰箱或遙控飛機，對‘國家’發展無助益”。陳其邁今天上午出席活動時受訪，針對此議題做出以上表示。



高雄市政府16日在前鎮區的宏泰新創大樓淨零學院舉辦“高雄市醫療淨零小聯盟”啟動儀式，包括陳其邁、民進黨“立委”林岱樺、清華大學副校長嚴大任、清華大學永續學院院長范建得，以及高雄市9家市立醫院、高雄銀行、中國信託金控等代表共同出席。



陳其邁表示，高雄市近年積極投入淨零及數位雙軸轉型，尤其台灣已進入“排碳有價”時代，為協助高雄市醫療機構因應未來碳盤查與碳費制度，首創成立地方政府主導，整合市府資源跨局處合作所推動的醫療機構減碳組織，期待透過聯盟成立，優先推動市立醫院展開自願減量及抵換專案，展現高雄邁向淨零排放目標決心。