光電板殘骸四散有毒？彭啟明：對環境無影響

彭啟明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）丹娜絲颱風日前重創南台灣，且遭損毀的太陽光電板遍布南台灣海岸線，官方統計共有14萬5000片光電板遭毀損。台“環境部長”彭啟明16日表示，檢測當地水質，量測10項對人體有害的重金屬物，皆符合標準，網傳光電板導致當地魚產有毒為錯誤訊息，這些光電板廢棄物本身是無毒，對環境無影響。業者目前均積極處理廢棄光電板，最快一個半月即可完成。



“經濟部”能源署統計，丹娜絲颱風重大災區嘉義縣災損太陽光電模組約11萬4000片，重量約2200公噸；台南市災損約3萬1000片，重量約600公噸，合計災損數量約14萬5000片，重量約2800公噸。其中災損最嚴重的嘉義新塭滯洪池案場，災損數量約5萬片。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會16日邀請“環境部長”彭啟明、“經濟部”“常務次長”賴建信、台電副總經理蔡志孟、“海洋委員會”海洋保育署副署長李筱霞、“農業部”“政務次長”黃昭欽、“內政部”國土管理署副署長徐燕興、“國防部”軍備局工程營產處長黃建勝、金融監督管理委員會保險局專委王綺華等針對“光電設施對環境影響情形”進行專題報告，並備質詢。輪值召委為中國國民黨籍“立委”蘇清泉。

