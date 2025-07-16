官員曝關稅不能樂觀但盡力談判　網讚最誠實

台“外交部”政次陳明祺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電／美國對等關稅談判最後期限8月1日到期。台灣談判團隊已預定跟特朗普政府進行下一輪談判，對於談判結果有無可能比之前特朗普宣布的32%還高，“外交部”政次陳明祺今天表示，目前“不確定”具體匯率，強調談判期間難以公開細節，並坦言“不能說樂觀，我們盡力在談判”。



針對陳明祺的保守發言立即在PTT上引發熱烈討論，許多網友認為這是政府近期最“誠實”的一次表態，因為連“樂觀”都無法提及。鄉民們普遍表達對談判結果的擔憂，諸如“真的涼了”、“比32%高就笑死”等言論，同時也有人聯想到股市動向，顯示普遍的焦慮情緒。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



綜合台媒報導，對於台美的對等關稅談判，有幾個關鍵的領域有些共識？陳明祺說，他想在關稅談判的過程中有很多東西牽涉到機敏問題，雙方有一些give and take（給跟拿），他想這都還是在過程之中，可以確認的是他們在維護國家利益、維護產業利益、保障民眾健康跟確保糧食安全的前提之下， 他們持續的在跟美方談判，對於很多實質的議題有得到好的進展，總體來說還是在談的過程之中，還有很多的細節不便對外透露。



媒體詢問，“有沒有可能比32%還高呢？”陳明祺說，“這個我們都不確定，我想世界上應該很少的國家在談判結束之後，就能夠知道具體的匯率，我只能夠說雙方我們也看到了誠意，大家溝通還持續在進行之中。



媒體問，所以對談判是樂觀的？陳明祺說，他覺得他們不能夠說，他們就是盡力在談判。



媒體追問，“還是其實我們政府沒有掌握到特朗普政府的態度呢？”陳明祺說，“不是沒有掌握到（特朗普）政府的態度，但是其實在裡面還有很多的變數。比如說之前也有媒體報導，美國媒體報導，本來跟越南的談判好像已底定，到最後的時候還是有一些變化，這些東西我們都在。“外交部”也秉於職責，透過所有的管道在具體的掌握跟瞭解當中。”