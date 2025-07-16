台美談判進度未知　黃國昌用蔡賴說法批黑箱

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）台美關稅稅率多少至今尚未掀牌，台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天質詢時痛批，過去蔡英文、賴清德、鄭麗君與林佳龍等相關說法，都認為簽署條約在談判開起、過程、結果等都要向“國會”報告，為什麼這次都沒有公開相關資訊。經貿辦副代表顏慧欣在回應綠委王定宇類似問題時則說，這次不是傳統談判，在壓縮時間內，我們盡量透明。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



黃國昌質詢提及，這次對美關稅談判基本立場全民都願意做政府後盾，這麼重要經貿談判要踐行什麼法律程序？但是我們都非常片面獲得資訊，對外談判台灣是民主國家要踐行的程序要踐行，會牽涉到很多人生計，以及付出什麼代價？我們是走協議、協定？“外交部次長”陳明祺說，要雙方達成協議。



黃國昌說，條約締結法涉及“國防”外交利益，應該走條約程序？條約法律司副司長許柏逸表示，根據條約締結法第三條、第八條由主辦機關決定。黃追問，主辦機關那是誰？許柏逸則說不便回答。



黃國昌詢問是“外交部”嗎？陳明祺表示，現在談判團隊還沒有辦法決定。



黃國昌追問，條約締結法第三條規定，涉及財政經濟外交利益等國家重要事項，台美重要協議不符合這個要件嗎？陳明祺表示，目前還在談判過程中。



黃國昌不放過又說關稅不涉及重大利益？陳明祺則說，有涉及相關很大利益，但是最後用條約還是協定還是要……。



黃國昌打斷追問，那你看一下條約締結法，還是打迷糊仗嗎？陳明祺表示，由條法司來做說明。



黃國昌反嗆，剛剛就不敢講話了。北美司長王良玉想要緩頰說，因為還在談判中。



黃國昌不滿意“外交部”官員回應，他痛批，到現在都不知道有沒有涉及最大利益？台灣民主法治“國家”，連這樣都無法回答，下面更困難，他拿出過去蔡英文說法提及，蔡過去就說從開啟談判就要“國會”參與，你認同嗎？陳明祺說，認同。



黃國昌不滿痛批，那現在官員都在打高空，就是對“國會”負責喔？是蔡英文的意思喔？賴清德還說過對經濟、財政等重大議題，最後才公布說明是獨裁心態，你贊成嗎？



陳明祺則說，尊重“國會”審議。



黃國昌再度嗆聲，你連程序都不敢回應？“行政院副院長”鄭麗君還說，簽署過程就要讓社會協商，政府要有衝擊評估報告，你同意？陳明祺也說，同意。



黃國昌質疑，你們有做到嗎？陳明祺則說，有。



黃國昌則說，“你們還真敢講”，你們現在都還在談判中，談判前、中、後有透明嗎？“外交部長”林佳龍也說過，談判過程要向“國會”報告，談判過程都沒有“國會”與公民社會參與。