罷免案不能隨便喊告急？李進勇：個案認定

李進勇。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／7月26日的全台大罷免案逼近，從今天零時起正式進入“民調封口期”，所有媒體與政黨都不得發布、轉述、引用各類型民調數據。“中選會主委”李進勇提醒，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，還是會認為有違反規定。



“中選會”表示，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。違者，依公職選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新台幣20萬元以上2百萬元以下罰鍰。



媒體追問是否“告急”這種字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，“還是會認為它有違反規定”。



至於掉幾席、幾席危險，如國民黨缺幾%投票率，是否都不行？李進勇回應，“個案的話，我們會做這個具體事實的認定。”



“中央選舉委員會主委”李進勇今早在視察台北市中山區投開票所前受訪時，明確警告：“從今天起，無論是媒體報導還是政黨發言，只要有民調外觀，就算不是學術意義上的民調，實務上也會被視為違規。”



綜合台媒報導，李進勇說，從今天開始進入罷免活動期間，有很多規定希望大家共同遵守，尤其今天0時開始就不可以發布、轉述、引用各種民調，這點往往有些人會失去注意、違反法律規定。



李進勇指出，“中選會”每次投票結束後都會受理這樣的案子，並依規定裁罰，“其實我們也一再的強調，希望大家一定要嚴格遵守規定，大家不要以身試法”。