許淑華曝就職首批公文　是幫消防調升加班費

南投縣長許淑華見證南投縣消防局卸任局長林聰吉（左）、新任局長陳興傑（右）交接。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月16日電（記者 方敬為）南投縣政府消防局長林聰吉退休，由副局長陳興傑接任，今天舉辦卸新任局長布達宣誓交接典禮，國民黨籍縣長許淑華出席監交，感謝林聰吉的奉獻，並期許陳興傑再接再厲，讓南投消防工作越來越好。並透露，她上任縣長第一個批准的公文就是調升外勤消防員超勤加班費，未來她也會持續與消防弟兄姊妹站在一起，增進消防人員福利。



南投縣消防局16日舉辦“卸新任局長布達宣誓交接典禮”，許淑華布達新任局長陳興傑人事案，並擔任監交人，見證卸任局長林聰吉移交印信給陳興傑，完成交接布達儀式。



許淑華感謝林聰吉長期為南投消防貢獻，她指出，林聰吉自1999年起擔任南投縣消防局首任局長，至今長達26年4個月，是少見的長任首長。任內推動消防建設、強化緊急應變、提升人員專業訓練，帶領南投縣消防局成長，更是守護鄉親安全不可或缺的重要力量，如今光榮退休，她也將聘任林聰吉為縣政顧問，傳承專業持續守護民眾的安全與平安。



許淑華也肯定新任局長陳興傑，陳局長過去長期擔任副局長，對消防事務相當熟稔，相信能夠一棒接一棒、棒棒是強棒，南投縣消防局的業務能夠更加精進，消防工作可以越做越好！



許淑華提到，南投因為地形問題，天災風險相對較高，消防人員的工作相對吃緊，為體恤消防員執行防救災辛勞，她就職縣長後，第一個批准的公文就是調升外勤消防員超勤加班費，從新台幣1萬4000元調高到1萬7000元，並逐年達到“行政院”核定的1萬9000元目標，未來她也會持續與消防弟兄姊妹站在一起，增進消防人員福利。