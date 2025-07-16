林伯豐：普發現金讓民眾有幸福感　正確方向

三三會理事長林伯豐接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）朝野近期再因普發現金新台幣1萬元激烈交鋒，“行政院長”卓榮泰昨天更稱，“民眾只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益”。三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐16日表示，普發1萬元現金會讓民眾有幸福感，造福人民的幸福感是正確的方向。撥補台電若能不再虧損，當然可以撥補，若繼續虧，那就是能源政策的問題。



“立法院”日前在國民黨籍“立委”人數優勢下，通過刪除台電撥補新台幣1000億元、增加全民普發現金1萬元的國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》。“行政院長”卓榮泰15日說，扣除特別條例的4100億元，歲計賸餘僅剩300多億元，遠不足普發現金所需的2300億元，並抨擊藍白“立委”違法。卓也說，若把1萬元發給人民，可能只買個冰箱、儲物櫃或遙控飛機，對“國家”的幫助確實是小的。



三三會16日召開今年度7月份例會，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式 盧秀燕拚經濟心法”為題演說，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐等人出席。



林伯豐會前接受媒體訪問表示，普發現金1萬元會讓民眾有幸福感，造福人民的幸福感是正確的方向，政府應該對不當支出有所檢討。至於台電是不是能補助，他認為若補助後台電不再虧損，當然可以。而若撥補台電後仍繼續虧損，那就是能源政策的問題，要從消除台電虧損為基礎，再來談撥補。



林伯豐強調，在台電無法保證不漲電價的情況下，撥補是沒有效果的，這是能源政策的錯誤。



媒體追問，拿到1萬元會用在哪，買遙控飛機？他說，他會用在健康方面的運動。