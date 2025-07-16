台官方盤點：五大傳產受美國關稅衝擊大

委員會現場。（照片：國會頻道） 中評社台北7月16日電／面對美國對等關稅政策可能擴大衝擊，台“經濟部”16日在“立法院”“外交及國防委員會”報告指出，台灣多項傳統產業恐受成本墊高影響，包括扣件、手工具、水五金、工具機及機械等出口導向型產業均列為潛在高風險項目。政府已啟動跨部會支援方案，“經濟部”投入新台幣460億元預算，針對金融、研發、轉型與拓銷四大面向提供協助。



“立法院”“外交及國防委員會”，今天邀請“外交部”、“國家安全”局、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室談判代表等相關官員報告“台美對等關稅談判進度、預期成果、對“‘我國’可能之衝擊及因應策略”，並備質詢。



根據“經濟部”盤點，美國為台灣重要的科技與製造業出口市場，雙方產業高度互補，在AI熱潮下，顯示卡、伺服器、電腦零組件等資通產品成為主力出口項目，同時台灣扣件與機械產品也支撐美國製造業供應鏈。不過，若美方對等關稅政策涵蓋範圍擴大，恐將侵蝕傳產利潤空間。



“經濟部”指出，近期已密集與業界座談，特別走訪中南部傳統產業聚落，業者普遍反映憂心成本轉嫁困難，並希望政府在融資、拓銷與轉型升級等方面加大支持。



為此，“行政院”整合跨部會推出“出口供應鏈支持方案”，由“經濟部”主導四項具體措施，包括：提供外銷貸款優惠保證，降低業者資金壓力；擴大中小微企業貸款與利息補貼，協助產線升級與周轉；補助研發轉型升級，鼓勵開發高值化產品爭取海外訂單；補助海外拓銷布局，協助企業設立展示、服務與物流據點。



此外，“經濟部”也強化海外通路媒合，今年推動“全球商機鏈結總動員”，7月至11月將針對美洲、歐洲、東協等市場邀請潛在買主來台，並規劃於德國、美國等地指標性展會設立“TAIWAN SELECT”國家形象館，透過共同品牌推廣MIT產品，提高台灣產業能見度。



在數位轉型方面，“經濟部”將輔導傳產導入AI工具，提升國際接單效率，預計下半年可促成逾2200筆國際採購商機。



“經濟部”並指出，已在捷克、福岡設立台灣貿易投資據點，並規劃今年於美國設置第三個據點，協助台商拓展市場、分散風險，強化全球布局。