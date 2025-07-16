盧秀燕三三會演講　林伯豐祝福：“盧總統”

三三會理事長林伯豐在會前受訪、致詞時兩度肯定、祝福台中市長盧秀燕未來更上層樓。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）三三會16日下午召開7月例會，身為中國國民黨內政治明星的台中市長盧秀燕也受邀專題演講，引起媒體關注。三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐會前受訪、致詞時也兩度肯定、祝福盧未來“更上層樓”。



不過，盧秀燕演講時立刻破題澄清，媒體大眾都關注她來三三會演講的企圖，很簡單，因為國家經濟發展碰到了生死關頭，也就是關稅的問題。



三三會16日下午召開今年度7月份例會，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式 盧秀燕拚經濟心法”為題演說，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，三三會名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人出席。



林伯豐會前接受媒體訪問時，被問及邀請盧秀燕演講拚經濟，是否對盧有什麼期待？林表示，盧是從基層做起，也是好市長，在國民黨籍縣市首長當中，盧也是比較優秀的一位，“台灣需要這樣的領導人”，來繼續為人民奮鬥、規劃、打拚。



林伯豐致詞的尾聲也說，我們小聲講“祝福盧‘總統’”！隨後台下立刻響起一片掌聲。



盧秀燕在中午12點40分左右抵達在台北美福飯店舉辦的三三會7月例會，林伯豐也親自等候迎接，但盧面對媒體詢問關稅、普發現金等議題，並未停下腳步回應。