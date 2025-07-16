雄三增程型飛彈首曝光　射程400公里

雄三飛彈基本型。(中評社 資料照) 中評社台北7月16日電／賴清德15日前往新北市八里視導“漢光41號”演習海軍海鋒大隊機動中隊部署，意外讓射程可達400公里的最新“雄三增程型超音速反艦飛彈車”首度曝光，意味著浙江到廣東沿海，只要船艦一出港，立刻就成為鎖定目標，可完全制海封鎖第一島鏈。



雄三增程型飛彈研發已久，多年來只聞其聲，不聞其貌。據傳在2023年就開始部署，但軍方從未讓其正式曝光。直到去年賴清德上任後，首度前往花蓮視導海鋒大隊第四中隊時，就傳出雄三增程型飛彈已部署完成。



中科院從2016年啟動代號“磐龍專案”的雄三增程超音速反艦飛彈研發，直到2020年，已完成多次測試，經過作戰測評，速度遠超過3馬赫以外，射程已超過400公里，立即納入“國防部”計劃的量產行列中。



根據《中時新聞網》報導，在“海空戰力提升計劃採購特別預算案”中，軍方將雄風三型與增程型飛彈量產，兩案併在一起，每年量產數量將由20枚提升為70枚，全案自2022年至2026年執行，合計預算共計新台幣441億餘元。



據指出射程250公里雄二增程反艦飛彈與射程超過300公里雄三增程型超音速反艦飛彈，主要並陸基機動發射系統部署後，飛彈射程在台灣本島就可以完全涵蓋台灣海峽外，更可擴大北到浙江、南到廣東外海的打擊範圍，可利用其機動性與隱蔽性，達到阻滯、削弱敵海上行動。



不只陸基機動飛射車，根據台軍方啟動的“海軍新一代輕型巡防艦”計劃，未來防空型、反潛型輕型巡防艦，也都會配置雄三增程飛彈，讓打擊範圍更為廣大。