藍控綠會出奧步宣布戒嚴　王世堅：不可能

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨早上開記者會說民進黨要出罷免奧步，其中一個是賴清德下週宣布戒嚴。民進黨英系中常委、“立委”王世堅下午受訪說，賴清德不可能宣布戒嚴，這是不可能的事情，賴都已經再三強調過的事情，為什麼要危言聳聽，在野黨是在恐嚇人民。



726大罷免投票倒數10天，國民黨16日舉辦記者會表示，罷免戰倒數期間，民進黨與罷免團體恐祭出“刻意升高兩岸衝突”、“反串藍白支持者誤導投票”等10大奧步企圖影響罷免選情，甚至賴清德、民進黨“立院”黨團總召柯建銘下周可能仿前韓國總統尹錫悅，緊急宣布全台戒嚴。



王世堅說，在野黨為什麼要這樣講？這是危言聳聽，反而是在野黨在恐嚇人民喔。在目前我們台灣，我們所面臨到的國際困境，還有中國的“文攻武嚇”，確實我們是處境困難。但是我們台灣在國際上也獲得很多友人的聲援，可以說這幾年來是我們台灣很難得的，台灣被看見的，台灣被需要的。



他也說，當我們台灣全體2300萬人民共同打造台灣，讓台灣成為被需要的時候，這是很難得很偉大的一個成就，這是我們全體台灣人好不容易爭取得來的。所以在野人士，他們用各種方面攻擊執政，這當然是他們的權利，但是不要危言聳聽胡說八道。



王世堅強調，這不只是賴清德一而再、再而三強調過的事情，更何況沒有任何的跡象顯示，執政黨要發布戒嚴，完全不可能的事情。希望他們不要再胡說八道，再繼續這樣胡說，那真的是製造謠言，他們反而讓我們台灣社會陷入不安的情緒。



王世堅表示，針對大罷免的事情，如果在野黨有要相反的操作，你就去說你的，去辦你的活動，做你的演講，不要把沒有的事情，子虛烏有的事情，拿這個來恐嚇我們台灣社會大眾。在野的朋友們不要用這個來嚇我們台灣的人民。

