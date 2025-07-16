盧秀燕：台灣經濟多拜大陸所賜　要掌握優勢

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對中美台關係，中國國民黨籍台中市長盧秀燕16日感嘆，30年前台灣左右逢源，曾幾何時變成現在寸步難行。台灣經濟今天之所以成為世界奇蹟之一，很多是拜中國大陸之賜。“賴政府”現在卻叫企業要到大陸發展，得先政治表態才能去，這是很極權的“國家”。不但沒有成為造山者，反而成為麻煩製造者。



三三會16日下午召開今年度7月份例會，並邀請國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式，盧秀燕拚經濟心法”為題演說。三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，三三會名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人出席。



盧秀燕在三三會企業會員問答時間，被問及近年中美貿易競爭，讓台灣變成夾在中間、選邊站，甚至台灣對大陸出現不友善動作。希望盧秀燕能發揮“媽媽市長”魅力，緩和兩岸之間的緊張氛圍。



盧秀燕回應，兩岸關係應該從台灣的地理位置、地緣政治來看，有些人認為我們在現在中美之間，地緣政治是微妙且危險的，甚至是兩難的。但30年前，這樣的地緣政治卻是優勢。有的台商往西前往大陸發展，因為我們“同文同種”、地理位置適中，其他國家還無法去大陸發展時，對台灣來說卻是優勢，台灣經濟今天之所以成為世界奇蹟之一，很多是拜大陸之賜。



盧秀燕表示，很多台商當年也往東、往歐美走，包括兩大自行車產業，就搭上歐洲主張低碳交通工具的大方向，發展得很好。

