傅崐萁：大罷免成功　現金、放假都沒收

國民黨團總召傅崐萁17日出席公辦電視罷免說明會。（照片：傅崐萁辦公室提供） 中評社台北7月16日電／首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁17日在公辦電視罷免說明會上，細數民進黨政府九年來，對花蓮建設承諾全數跳票，也舉日本<東海道新幹線>為例，日本在60年前就能完成時速250公里的高鐵，他爭取台灣環島高鐵十年內完工，竟成為被罷免理由，顯見民進黨政府比伊索比亞還不如。傅崐萁強調，如果民進黨大罷免獨裁成功，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘可能當上“立法院長”，之前通過的普發現金一萬元、全民5天公定假日等，可能全數被沒收，請花蓮鄉親7月26日一定要出來投不同意罷免票。



今天在首輪發言中，傅崐萁首先指出，廢省前後，地方與“中央政府”稅收分配比例由40:60，減少到25:75，導致像花蓮縣這樣的偏鄉年年舉債。2010年他擔任花蓮縣長至今花蓮縣長徐榛蔚接棒，十幾年來花蓮負債從133億大降到僅剩70億，是地方財政模範生。



傅崐萁表示，上個會期“立法院”藍白攜手同心回應民進黨期盼，修正財政收支劃分法，越窮縣市分配越多，花蓮每年增加161億元，讓65歲以上老人家健保免費、老人裝假牙免費、青年創業得到支持、從幼兒園到大學教育全部免費，農業教育觀光全升級，地方蓬勃發展，基礎建設產業振興。



傅崐萁說，九年來，民進黨多次承諾花蓮交通建設全部跳票。2017年時任“立委”徐榛蔚提出花東快速道路計劃，被民進黨全數反對封殺，預算經費也從當年八百多億，激增到今年三千多億。民進黨提出 8800億前瞻建設計劃，蔡英文政府承諾編列269億做花東鐵路雙軌電氣化，最後只執行62億元，消失的207億元被民進黨正式挪用到哪裡沒人知道。



傅崐萁表示，相較於國民黨執政時期的“蘇花改”，於“行政院”核定可行性研究報告後，11個月就動工，而2019年“行政院”就已核定“蘇花安”可行性研究報告，五年過去了，至今蘇花安還沒動工。2020年大選投票前8天，蔡英文推動“交通政策白皮書”，西高鐵東快鐵，環島6小時共同生活圈。2021年“交通部長”王國材正式宣布“環島高鐵不是夢”，結果今年“賴政府”告訴我們—東部快鐵時速160公里辦不到！