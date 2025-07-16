朱立倫批賴清德、卓榮泰只講幹話　沒同理心

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫16日於中常會上痛批，賴清德下南部勘災面對災情，沒同理心，只會搞飛機、講幹話。面對國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團提議通過的全民普發現金1萬元新台幣振興經濟，賴與“行政院長”卓榮泰也只會造謠、講謊話，從不站在民眾角度思考民生。他呼籲全民7月26日都要站出來反對“惡罷”。



國民黨中央16日下午在中央黨部中山廳舉行中常會，與會的有國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、夏立言、副秘書長江俊霆、謝衣鳯、大陸事務部主任林祖嘉、組發會主委許宇甄、文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等。



朱立倫致詞表示，藍白黨團11日提案通過面對美國關稅的景氣振興特別條例、全民普發1萬元後，全民都雀躍，廠商也期待創造買氣、刺激經濟。豈料賴清德、卓榮泰沒站在人民立場，只會搞飛機、說謊話、講幹話。賴說1萬元買菜就沒了，錯，對很多家庭來說就是1整個月的菜錢，卓榮泰竟還說買冰箱、買遙控飛機就沒了，民眾買得可是很多民生物資，不是這些政府官員搞飛機、說幹話。



朱立倫說，台灣每天被搞得烏煙瘴氣，政府不拚經濟、只拚政治，請別再亂了，要顧民眾的肚子，不要謊話連篇。民進黨還將還錢於民污衊成債留子孫。那蔡英文執政時超徵稅收、全民普發6千元就可以？台灣去年都超收5283億元，加上前年共計9100多億元，政府拿4分之1、2300億元還錢於民後，還有4分之3在手裡，為何債留子孫？實在很扯、沒常識。



他說，民進黨還說43%的台灣人沒繳稅、憑什麼還錢、還稅？要知道台灣人年繳稅共計3兆7619億元，有16大種類的稅務，的確有部分人沒繳個人所得稅，但稅收也來自各種交易，包括股票、住房、坐Uber、吃飯等，都要繳稅，食衣住行育樂都是全民繳稅。