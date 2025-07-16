台關稅遲不掀牌　藍質疑綠為避開大罷免

左起國民黨副發言人鄧凱勛、文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）台美關稅談判遲未揭曉，中國國民黨文傳會主委林寬裕16日表示，台灣碰到這樣的重大議題，應要有適度的透明公開，但不幸的是遲未公布，是有人想有意操作、為了不影響26日的大罷免嗎？若真有這樣的行為，很不適當。



美國總統特朗普陸續揭曉各國對等關稅稅率，“行政院副院長”鄭麗君日前密集2度赴華府進行台美關稅談判，返台後卻未透露內容，僅強調8月1日前會完成。



國民黨中央16日下午在中央黨部中山廳舉行中常會，黨主席朱立倫致詞完後閉門會議，會後由文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛受訪。



記者問，美國對台灣的對等關稅率遲未揭曉，鄭麗君赴美返台也不提，加上賴清德8月傳出訪中南美“邦交國”會過境美國。



林寬裕回應，關於美國對等關稅談判，還有賴清德傳出8月要過境美國，這些都是台灣面臨的重大議題，政府應適度、有透明度讓全台灣人瞭解。但不幸的是，看到很多評論說，有人在做不適當的操縱，因此遲遲未公布，國民黨不希望有人刻意要將關稅稅率當作操縱的工具，想要不影響26日大罷免。



楊智伃說，國民黨樂見關稅談判有好結果，也樂見賴清德出訪中南美“邦交國”，但也期待政府要誠實、透明，也希望賴清德若出訪，需要有一定的規格、對等、尊嚴，國民黨也不希望政治操作，是想要避開不利於大罷免柴火。另外，賴清德先前不斷的“團結國家十講”，後面第五講外交、第六講兩岸呢？要好好講完。