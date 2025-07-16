高虹安罷免說明會　主打政績猛攻棒球場弊案

新竹市長高虹安今日下午出席罷免說明會後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月16日電（記者 盧誠輝）新竹雙罷（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐）公辦說明會今日登場，繼上午鄭正鈐罷免說明會後，緊接著下午登場的則是高虹安罷免說明會，高猛攻新竹棒球場案，質疑前朝不負責任，並主打政績牌，呼籲選民7月26日一定要出門投票。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



高虹安在罷免說明會中猛攻新竹棒球場案表示，該案是前市府任內重要工程，但卻有多項缺失，包括球場結構不安全、未按圖施作且級配不合格、球場排水設計施作不良，統包商將原土壤級配運出回填廢棄物，多項驗收紀錄存疑等。她想反問身為民進黨“立法院”黨團總召柯建銘特助的領銜人，是不是認為前市府完全沒有責任，還是惡劣統包商有可憐之處？



新竹市雙罷領銜人戴振博則回擊指出，有問題就處理才是負責任的態度，而不是一味地甩鍋給前朝，只要有證據就應該要辦，但是如果沒有證據就指控，這就是政治操作。且現在是民眾黨執政，似乎忘記了執政黨的本分，仍然不斷地監督在野黨，再加上契約還未結束，有問題就請廠商依照合約內容來履行，而不是只會政治操作。



高虹安對於戴振博質疑新竹市政評鑑連續3年吊車尾及選前政策跳票等議題，高也反駁提到，她上任後擴大敬老卡使用、加碼生育津貼、提供凍卵補助、開通從市區到園區、高鐵站的市區公車營運路線等。高強調，如果市長被罷免，依據現行法令，將由“中央政府”直接指派，對市政影響非常大。



高虹安在會後受訪時則表示，很高興可以透過電視說明會，能夠跟領銜人在許多選舉攻防的議題來加以討論，希望市民朋友可以多多關注，因為這場選舉比較特別，投票率可能不如以往的高，希望市民朋友可以多多站出來投票，表達自己的意見，當然也希望市民朋友們知道，她上任後非常的努力，市府團隊的施政得到許多的肯定，所以要拜託大家7月26日一定要出門投不同意罷免。