盧秀燕：美國關稅超過10%　台企會嚴重受創

台中市長盧秀燕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對美國對台關稅議題，中國國民黨籍台中市長盧秀燕16日下午受邀在三三會專題演講表示，關稅、匯率、能源是台灣經濟的生死關頭，一定要加以解決；如果美國對等關稅台灣稅率超過10%，企業會受創嚴重。



盧秀燕說，她不知道台灣的關稅談判結果到底是什麼、為何還沒有揭曉，她猜可能會拖過7月26日大罷免投票，這或許是“賴政府”與美國談判的原因之一，不希望在7月26日前揭曉。



三三會16日下午召開今年度7月份例會，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式 盧秀燕拚經濟心法”為題演說，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，三三會名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人出席。



盧秀燕演講時表示，台灣的經濟發展現在已經到了生死關頭，碰到三大經貿挑戰與困境，包括關稅戰、匯率戰、能源危機。全台最大的產業重鎮在台中，產業遇到的問題是成本，在全球競爭下，台灣很多產業的利潤都是“毛三到四”（指毛利率長期維持在3%到4%），最多也不會超過一成。



盧秀燕說，台灣的地理條件與產業結構與他國不同，不能見到別國30%，台灣20%就覺得很高興。因為台灣的條件不一樣，關稅一旦超過10%就會是重大危機。但無論關稅的結果是什麼，政府應該做好準備，萬一關稅超過10%，腹案是什麼？政府必須告訴企業準備怎麼做。



盧秀燕指出，在匯率上，新台幣之前曾貶值到33元兌換1美元，今天台幣已經升值了至少3元，這等於是1成了，若再加上關稅的10%，兩個同時發作的話，台灣的產業就面臨生死關頭了。她認為，匯率必須搭配經濟、貿易、產業，這是台“央行”的責任，也是政府的責任，現階段匯率與關稅不能兩者同時發作，否則台灣經濟會面臨重創。政府應該思考匯率不能超過5%。



盧秀燕表示，第三個能源危機，過去台灣成為亞洲四小龍的時代，根本不需要為能源煩惱，但現在能源卻讓大家很煩惱，也拿來當公投的題目，政府必須要成為企業的造王者、造山者，要幫助產業，但在能源政策上，政府已經變成麻煩製造者。因為“賴政府”有意識形態，能源的組合嚴重失衡，造成企業要來台投資卻得擔心能源供應不足的問題。



盧秀燕說，政府應該降低政治上的干擾，必須輕政治、重民生，但賴清德上任一年多來，民眾只聽到“罷免”兩個字，台灣遇到關稅問題、遇到匯率問題，要怎麼處理？民進黨卻全部都喊“來罷免”，好像罷免就能解決全部的問題，這也是為何她這2天頻頻向“賴政府”喊話，南部災害這麼嚴重，政府所有人力應該通通下去救災。