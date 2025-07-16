美對台關稅未放榜　林伯豐：匯率殺傷力更大

三三會理事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電／針對新台幣匯率升值已超過10%，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐16日指出，雖然匯率升值可降低進口物價、穩定通膨，但對出口商造成獲利壓縮與價格競爭力降低，並對以出口導向為主的台灣產業，產生重大影響，因此，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。



三三會16日下午召開今年度7月份例會，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式 盧秀燕拚經濟心法”為題演說，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，三三會名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人出席。



林伯豐致詞時指出，美國總統特朗普在上任後關稅政策反覆無常，企業無所適從。台灣與美國談判籌碼不多，政府應做好台灣衝擊分析與溝通，並向台灣產業說明衝擊與配套措施。



林伯豐說，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，進而提出六項建議：



一、建議“央行”維持市場供需為主的匯率機制，透過調節熱錢流入與外匯市場干預，減緩升值速度。



二、政府應推動“企業避險教育計劃”，補助中小企業導入避險工具，協助與銀行合作設計匯率風險管理方案。



三、政府應加碼“智慧製造升級計劃”、“中小企業數位轉型補助”等方案，讓傳統製造業透過導入AI、雲端ERP、智能物流等技術，提升生產效率與產品附加價值，降低對價格競爭的依賴。



四、擴展出口至中國大陸、東南亞、中東、歐洲等市場，加速洽談FTA或經濟合作協定，提升出口彈性。



五、對受升值衝擊較大的產業，如紡織、自行車、工具機、食品加工等，可設置“匯率衝擊調適基金”，提供臨時性融資、轉型顧問與員工培訓。



六、針對失業或轉業需求的勞工，設置補助與職訓資源，避免結構性失業擴大。