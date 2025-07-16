高屏今韌性演習　防空警報響起街道全淨空

高雄市2025城鎮韌性（防空）演習16日13時30分警報發放後，全市隨即展開交通管制及人員疏散避難，市中心中正路與中山路口罕見全面淨空。（中評社） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）台官方今年整合“萬安”、“民安”、“漢光”演習，推出“2025城鎮韌性演習”，16日下午在南部舉行，高雄、屏東同步演習，台南因風災取消。警報聲一響，全市道路淨空，公共場所民眾也被引導至地下室避難，防空警報解除後，台電高屏供電區營業處、三民區十全國小持續進行戰災、救濟等演練。



台灣今年整合“萬安演習”、“民安演習”及“漢光演習”，以“城鎮韌性演習”全面檢視關鍵民生物資儲備與調度動能。南部城鎮韌性演習7月16日實施，高雄、屏東下午1點半警報發放後，全市隨即展開交通管制及人員疏散避難30分鐘。台南因風災取消。



在高雄的演習，在高雄市副市長李懷仁率領下，分別前往高雄捷運美麗島站、新興區公所、及大統百貨公司五福店，視導防空疏散避難執行情形，並沿途視導新興區、前金區及三民區交通管制及人員疏散。大眾運輸、行政機關、百貨公司人員均移動到地下室、停車場進行避難。



下午2點警報解除後，視導人員後續前往台灣電力公司高屏供電區營業處實施戰災搶救、三民區十全國小進行救濟站及急救站開設等演練。台電屬於重要基礎設施，現場出動雲梯車、水車進行火災搶救演練；十全國小則動員2百人，進行救濟站、急救站的演練，社區民眾也配合演練。



高雄市政府表示，期盼透過本次演習，讓民眾熟悉防空疏散避難，並透過事前宣導加強民眾防災避難意識，藉由官網、官方LINE或警政服務APP，讓民眾對於防空疏散避難設施能充分認知及查詢運用。透過不斷地演練，檢視應變資源的整備，展現市政一體、精進公私協作，以作為持續強化城市韌性的重要依據。



高雄市警察局下午表示，初步經詢各分局，本次演習目前無民眾違反民防法規定之案件。