中評關注：民眾擔心戰爭的氛圍不利大罷免？

防空避難演習。（中評社 資料照） 中評社台中7月17日電（記者 方敬為）台官方今年首辦“城鎮韌性演習”，15日在台中登場，聚焦戰時應變，該演習在大罷免投票日前夕，對民眾投票意向的影響值得觀察。民進黨執政下，台灣的戰爭演習逐步擴大規模頻率，賴清德就任後更甚以往，民眾多少能察覺緊張氣氛，而兩岸形勢嚴峻與綠營執政有直接關聯，選民或不樂見在野黨“立委”遭罷免失去制衡力量，致使戰爭風險升溫。



台官方整合“萬安”、“民安”演習，擴大辦理“城鎮韌性演習” 今年首次辦理，15日從中台灣出發，包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣等縣市同步進行防空演練。並選在台中市展開綜合操演，聚焦戰時應變處置。



演習首先實際操作防空警報傳遞與人員疏散避難，分別在台中清水警分局、清水火車站、沙鹿區家樂福量販店、沙鹿區公所等地演練。另外包括民生必需品配售站、醫療急救站、收容救濟站等開設操演，以及心理作戰演練等項目。公營事業單位也針對大肚山電塔、清泉崗機場、重要橋梁、台中港區船舶、液化石油天然氣儲存槽遭襲等情境想定展開應變演練。



由於是首度辦理“城鎮韌性演習”，全民防衛動員署更要求“無腳本”、“實戰化”演練，強調“實人、實地、實物、實作、實景”，台中市政府動員1.2萬人次參與，演習過程相當逼真，也有些是一般民眾在賣場採買時，被要求配合避難演練，向媒體表示，對戰爭情境感到憂心。



值得注意的是，本次演習的過程中，美國在台協會（AIT）特別派員觀摩，台中市府人員低調向媒體證實，AIT人員是由軍方邀請觀摩，要來實際瞭解戰災應變作為。“行政院長”卓榮泰親自視導演習後並強調，演習目的在於強化全民防衛意志，更指“無人能置身事外”。種種跡象顯示出，台灣正處於某種程度上的備戰狀態。



台灣的戰爭演習近年來在民進黨執政下逐步擴大規模與頻率，賴清德就任後更是進一步設立全社會防衛韌性委員會，整合擴大辦理城鎮韌性演習，軍方的漢光演習天數及範圍也越來越大，民眾會感受到某種程度的緊張氣氛，而戰災演習就在7月26日的藍委罷免投票日前夕，是否影響選民投票意向，值得觀察。