普發現金交鋒　盧秀燕教卓榮泰怎麼傾聽民意

盧秀燕出席三三會7月份例會和與會人員合影。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）朝野近期再因普發現金新台幣1萬元激烈交鋒，“行政院長”卓榮泰昨天更稱，“民眾只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益”。中國國民黨籍台中市長盧秀燕16日暗酸卓說，不用去設想民眾拿1萬元要去做什麼，而是要問民眾想不想發這1萬元，政府只需要跟民眾對話、做民眾想做的事，這就是傾聽民意，這就是專業。



“立法院”日前在國民黨籍“立委”人數優勢下，通過刪除台電撥補新台幣1000億元、增加全民普發現金1萬元的國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》。“行政院長”卓榮泰15日說，扣除特別條例的4100億元，歲計賸餘僅剩300多億元，遠不足普發現金所需的2300億元，並抨擊藍白“立委”違法。卓也說，若把1萬元發給人民，可能只買個冰箱、儲物櫃或遙控飛機，對“國家”的幫助確實是小的。



三三會16日下午召開今年度7月份例會，並邀請中國國民黨籍台中市長盧秀燕以“台中繁榮模式 盧秀燕拚經濟心法”為題演說，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，三三會名譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄等人出席。



盧秀燕表示，政府的態度是執政中最重要的事情，政府要做事不難，政府的能力也不會不夠，但是態度很重要。政府的態度不只是面向產業界，也要對一般微小的百姓，以普發現金1萬元為例，“賴政府”一聽到就先豎起寒毛，因為這是反對黨提的，但政府應該要做的是問民眾的意見，民眾想不想要這1萬元？



盧秀燕暗酸說，（卓榮泰）不用去設想民眾是要去買冰箱，還是買遙控機，你只要跟民眾對話就好，做民眾想做的事情，這就是對話，這就是傾聽民意，這就是專業。政府必須要輕政治、重民生。