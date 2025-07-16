曹興誠喊罷不掉她活不下去！徐巧芯：很驚訝

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票。聯電創辦人、罷免國民黨“立委”徐巧芯領銜人曹興誠15日在戶外開講時，喊出“罷免不掉徐巧芯，我就活不下去”。對此，徐巧芯16日受訪表示“人生第一次有男人為了我的去留，說他活不下去”，直言自己很驚訝，但也希望曹興誠平安健康，不要拿自己的生命開玩笑。



曹興誠15日於政論節目《新台派上線》台北戶外開講場表示，則指出藍委徐巧芯是他的責任區，“若是罷免不掉徐巧芯，我就活不下去，對不對？”底下民眾亦情緒高漲，齊聲呼喊“對”。



曹興誠點名徐巧芯批，台北的“立委”應該是全台最有水準、看法，且最正義的“立委”，但“堂堂台北市“立委”跟著傅崐萁跑腿，完全沒有主見”。曹興誠也指，這難道是我們要的“立委”？所以應該要被罷免掉，更再次高呼“像徐巧芯，不要提了，這是我的責任區，罷免不了徐巧芯我就活不下去，一定要罷免掉。”



對此，徐巧芯16日上午在“立院”接受媒體訪回應，“人生第一次有男人為了我的去留，說他活不下去，我聽了很驚訝”。對於大罷免，徐巧芯也認為，自己非常有信心能過關，但政治不能脫離人性，“也希望曹興誠平安健康，不要拿自己的生命開玩笑。”