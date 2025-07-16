罷免黃金周白營不缺席　兩大造勢要挺藍抗罷

民眾黨記者會。（照片：民眾黨提供） 中評社台北7月16日電／首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票。台灣民眾黨16日宣布，將於7月19日在新竹、20日在台北民進黨中央黨部召開反罷造勢活動，其中，在新竹場，民眾黨主席黃國昌將與中國國民黨籍新北市長侯友宜合體，力挺遭停職的新竹市長高虹安、國民黨籍“立委”鄭正鈐，台北場則邀集5位國民黨籍台北市“立委”一起登場，展現藍白合反罷的氣勢。



民眾黨16日舉行中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立及發言人張彤共同召開記者會。



李頂立指出，台灣在解嚴38年後，正再度走向威權與民主的十字路口。他痛批民進黨政府正以假訊息治理、法制黑箱與行政壓制，逐步侵蝕台灣自由，並點名賴清德意圖恢復軍事法庭、推動“國安法”庭，甚至揚言用刑法100條對付在野黨，反映的都是蠢蠢欲動的威權思想。他表示，“如果大罷免真的大成功，台灣會成為威權的國度。各位的選票，是台灣民主的最後一道防線。”



李頂立表示，7月20日下午4點在民進黨中央黨部前舉行“反罷行動”大型集會，出席陣容包含民眾黨8位“立委”及4位台北市議員、5位國民黨“立委”台北市“立委”與國民黨“立委”吳宗憲、民進黨創黨元老許國泰、前“立委”郭正亮與網紅館長陳之漢，一同宣示“反罷要贏、台灣要贏”，沒有人能置身事外，請支持者穿上白色上衣，一起守護台灣民主。



張彤批評，民進黨持續進行政治鬥爭，為推動罷免案無所不用其極，尤其民進黨籍“立委”柯建銘與其子弟兵林志潔，對在野黨不斷發動惡意攻擊。



針對林志潔造謠收到廉政署函覆新竹市政府違反行政中立，出包後才改口是自己認定的，張彤斥責，根本是“超譯造謠”誤導社會大眾。她質問林志潔：“請問你是哪位？為什麼可以來認定新竹市政府有沒有違反行政中立？”

