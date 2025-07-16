白提案“立院”延會至8/31藍支持、綠反對

“立院”院會。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／台灣民眾黨“立法院”黨團提案再延會至8月31日，民眾黨團總召黃國昌今天召集朝野協商，國民黨團支持延會處理重大優先法案，民進黨團不支持提案，質疑延會是為將司法保護傘撐好撐滿。最後因各黨團無共識，協商散會。



“立法院”法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，國民黨團4月18日提案延會至7月31日止，藍白聯手在5月20日表決通過。民眾黨團隨後加碼，在6月13日提案延長至8月31日，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示逕付二讀並交付黨團協商。



黃國昌下午召集黨團協商，首先由民眾黨“立委”劉書彬發言表示，民眾黨團立場就是支持延會，主要是要處理優先法案、因應國際重大情勢變遷。上週通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”後，後續“行政院”要編特別預算。此外，美國可能8月1日後才會公布對台關稅，因此8月要好好因應。重大優先法案部分，包括廢除“監察院”、AI基本法、資通安全管理法、媒體議價法、青年基本法等，應趕快落實。



國民黨團副書記長翁曉玲也說，有很多重要法案待審查，希望能在這會期三讀通過。另外，“行政院”至今沒再提出通訊傳播委員會（NCC）人事案名單，恐影響運作，希望“行政院”儘速送出名單，“立法院”還要進行人事權審查、送院會處理。



翁曉玲說，美國政府還沒正式宣告台灣關稅稅率，還有很多變數，在這樣情況下，為了經濟發展、機關組織安定、重要法案要儘速通過等，支持將會期延長到8月31日。



民進黨團書記長陳培瑜表示，不贊成提案，延長到7月31日已是史上最長，且延會期間已連續4個星期二的院會，實際處理議案時間不到1小時就散會，是因為真的沒有重要議案要處理。藍白都說有優先法案卻都沒處理，“有什麼理由認為在8月就可以處理？”

