台南藍議員曝災區什麼都缺　復原進度非常慢

國民黨籍台南市議員蔡育輝16日在服務處前發放太空包，吸引許多民眾前來索取，一人限領2個，還是馬上發光光。（圖：蔡育輝提供） 中評社台南7月16日電（記者 蔣繼平）丹娜絲颱風重創雲嘉南，針對“內政部長”劉世芳16日南下雲林縣關心丹娜絲颱風災後清理復原工作並稱災後復原速度非常快，中國國民黨籍台南市議員、議會黨團發言人蔡育輝16日開記者會時痛批“是非常非常慢”，缺工缺料恐要半年才能修完全市屋頂，“颱風造成苦人多”，不只缺工缺料，連裝磚瓦的袋子也缺，今天發放一卡車太空包立馬被搶光。



災後復原工作不容易，台南市政府昨統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有6110間待處理，其中有人居住的4890間會優先處理。除了屋頂，磚瓦也需要清運，但裝磚瓦的袋子嚴重不足，災區也缺太空包、飼料袋、肥料袋。另外，災區也缺水電修繕、蓋帆布等專長志工，也缺各式清運機具。



蔡育輝16日偕同台南市議員尤榮智女兒尤淨寬及後壁區農會總幹事林怡歆開記者會，懇請善心企業家、善心人士慷慨解囊，除了捐款，更需要處理石棉瓦碎片的太空包，以及幫屋頂遮風雨的帆布，也歡迎志工及行善團進駐。蔡育輝服務處門口今天載來一卡車的太空袋，每人限領2個也立刻發完，被災民領取一空。



蔡育輝表示，颱風造成的文旦、文蛤等農漁損施達新台幣4億7千多萬元，1萬多戶房屋毀損。他粗估第1選區（新營、鹽水、柳營、東山、白河、後壁）約2684戶受損，第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內區）約385戶受損。受災戶家中神明廳、衣櫃、床、家具都毀了，雨水從天而降，無處可躲，家成了泡水屋。



蔡育輝表示，復原速度因家家破損、偏逢連夜雨、停電、缺水、浪板、吊車、帆布、太空包、鐵條及缺工條件下，速度可能要等半年以後，非常、非常慢，因為有錢買不到貨料、工人也缺，受災戶心急如焚。現在憂心下個颱風又侵台，雲嘉南災民活在“雨中無安全住所”的困境中，令人感嘆“颱風造成苦人多”。