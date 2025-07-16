房市冷！全台、六都第2季房價指數全下跌

全台和7大都會區房價指數全面下跌。（照片：永慶房產提供） 中評社台北7月16日電／永慶房屋公布今年第2季“政大永慶即時房價指數”，全台、六都加新竹縣市指數全面下跌，全台指數季跌幅1.6%；細看各都表現，台南、台中和新北市指數跌勢最明顯，季跌幅超過2%，台北、桃園與高雄市季跌1%內，新竹縣市季減1.3%。



永慶房產集團今天發布新聞稿表示，政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製2025年第2季“政大永慶即時房價指數”，觀察今年第2季與第1季房價指數變化，並比較今年第2季房價指數季漲幅，以全台來看，今年第2季較上季下跌1.6%。



永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受銀行房貸緊縮與央行第7波信用管制影響，房市明顯降溫；今年上半年房市政策續行，及美國宣布關稅政策下，房市交易未見起色。



郭翰表示，現階段房市為自用市場當道，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，部分賣方也願意讓利促成交，使此季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。



今年第2季台南市即時房價指數，季跌幅為2.7%，為六都加新竹縣市最高。郭翰說明，近年台南在科技業題材帶動下，房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，消費者難以再追價，剛性需求無法支撐高價，現階段在市場買氣降溫下，房價下修幅度持續擴大。



台中市指數季跌幅為2.3%，居六都加新竹縣市第2。郭翰指出，台中可開發素地多，使當地房屋供給量大，房價修正壓力也較大。此外，台中各區交通、生活機能差異大，對於機能尚未完善和房屋供給量多的行政區，房價下修空間可能會較大。

