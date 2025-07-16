柳采葳爆賴昨赴台南談外交　偷偷第五講了？

國民黨台北市議員柳采葳質疑賴清德，悄悄重啟團結第五講？（照片：柳采葳臉書） 中評社台北7月16日電／賴清德於6月下旬展開的“團結國家十講”，因惹出許多爭議，被認定對綠營推大罷免沒有加分，讓原定5日在高雄登場的第五講，因颱風丹娜絲襲台而順勢取消至今，連第六講也沒下文。中國國民黨籍台北市議員柳采葳16日在臉書發文指出，賴清德15日出席一場台南同鄉會扶輪社活動，不但沒有發公開行程，流程表上也只以致詞的方式呈現，但根據現場人員轉述，賴清德致詞內容與表定第五講“外交”主題不謀而合。柳采葳質疑，這算不算第五講？難道接下來的幾講也要這樣偷偷摸摸進行嗎?



柳采葳表示，賴清德在大惡罷投票日期決定後，立刻發布將進行團結十講，假藉團結之名，打算以總統之姿，幫罷免團體助拳，沒想到出師不利，失言連連，甚至被自己人批評為賴清德的政治危機，戰略錯誤。隨著丹娜絲颱風來襲，重創南台灣，賴清德終於找到下台階，暫緩了幾次預定的演講，綠營內部甚至傳出希望賴清德順勢放棄所謂的團結十講。不料，台南還沒完全從風災後復原，賴清德已經默默重啟了社團邀約行程。



柳采葳說，對照過去的大張旗鼓，就算是場地太小，仍要提供媒體直播服務，賴清德15日出席一場以台南同鄉會為主要成員扶輪社活動，不但沒有發公開行程，流程表上也只以致詞的方式呈現，異常低調。



柳采葳指出，但根據現場人員轉述，賴清德致詞的內容，分析了台美經貿情勢，強調“台美關係更全面也更緊密”，與府方表定第五講的“外交”主題不謀而合，賴清德談到“國家”定位時，特別呼籲民眾“‘中華民國派’要反共，台灣派要團結”，更是與前幾講以團結為名操作分化的態度如出一轍，真讓人好奇這到底要算是不算是團結第五講，接下來的幾講，難道也要這樣偷偷摸摸進行嗎？



柳采葳說，其實就算暫停演講，賴清德只要出席公開場合講話，還是失言不斷，一下子軍方不支援救災，要社區互助；一下子要長輩自己爬上屋頂蓋帆布；一下子對於災民抱怨網路斷訊充耳不聞，只想告訴災民“郭國文可以啊！”，明明應該關懷訪視，卻處處跟災民唱反調，這樣的勘災公開行程，也讓綠營憂心忡忡，府發言人忙於救火。



柳采葳狠酸，現階段說不定罷免團體對於賴清德的期待，是好好做一個“神隱總統”，乖乖在府待到罷免投票後。