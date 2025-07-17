凌濤：如讓青鳥、黑熊主導台灣　非常可怕

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月17日電（記者 盧誠輝）綠委日前聲稱普發現金新台幣一萬元是“共產黨的招”，讓前綠委李文忠痛批民進黨已反共反到“起肖”（閩南語：發瘋）。中國國民黨籍桃園市議員凌濤接受中評社訪問表示，如果大罷免成功，那些所謂的“青鳥”與“黑熊”將主導台灣未來方向，這是光想像就覺得非常可怕的事情。



凌濤認為，7月26日對台灣來說真的非常關鍵，因為如果這次投票結果是讓“青鳥”與“黑熊”佔上風，那未來的美國對等關稅，民進黨又是否會因此就拋棄人民？反正所有事情只要扯說是“中共的陰謀”就可以過關了，相信這是大家所最不樂見的狀況。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



凌濤指出，從李文忠一席話就可以看出，民進黨現在是否已反共反到腦子有問題？所以才會連民進黨自己人都已看不下去，這也代表民進黨內部有許多人並不認同，現在一堆“青鳥”與“黑熊”對於台灣社會造成紛擾的大罷免操作手法。



他說，普發現金的道理其實很簡單，就像美國、日本和新加坡，為了減緩關稅所造成的物價波動與通膨影響，才以普發現金的方式來補貼家戶，讓家戶在採買時能夠有更安定的舉措，這是全世界都在做的事情，也沒有人會認為普發現金就是在癱瘓國家。



凌濤嘲諷，但綠營現在卻認為普發現金是要來糟蹋台灣，難道蔡英文過去普發現金六千元也是在癱瘓和糟蹋台灣嗎？這樣的說法不但惹怒了中間選民，也讓民進黨內的理性派看不下去。他呼籲，所有“青鳥”與“黑熊”應該盡速成立一個撥補台電專戶，把普發的一萬元現金捐到專戶。

