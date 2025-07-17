施俊吉析特朗普兵法　籲台灣要陪玩無限遊戲

施俊吉解析“特朗普兵法”。（照片：施俊吉臉書） 中評社台北7月17日電／美國總統特朗普近日陸續宣布新對等關稅稅率引發國際關注。“行政院”前副院長施俊吉16日在臉書發文，搶先揭露即將刊出的專欄〈解析特朗普兵法〉內容，指出特朗普正以“無限遊戲”邏輯，反覆施壓盟友國家，逼迫其獻出更多戰略利益，而台灣已深陷其中卻毫無自覺。他呼籲台灣應該有耐心的陪特朗普玩這場“無限遊戲”，而不是停留在要贏這一局的心態。



施俊吉說，特朗普設定的“8月1日”是另一波關稅談判的最後倒數，這不只是時間壓力，更是一場戰術布局。表面上看，他開出的是“10%低關稅”這個看似合理的籌碼，但實質上，這稅率成了美國對各國索求利益的聖盃，“想要？請拿出能打動華府的珍寶來換。”



施俊吉進一步分析，特朗普兵法的精髓在於兩招反覆輪用，分別是“不輕易給予10%優惠，讓國家一次次回頭求談，願意讓利換和平”、“即使給了10%，也隨時威脅要提高關稅，藉此創造永無止盡的壓力循環。”



施俊吉指出，“一國有多少能耐，美國就索求多少”，特朗普絲毫不講情面。以台灣為例，即便早已拿出台積電赴美投資1650億美元的大禮，現在還願意押上農業與工業利益，只求關稅優待，但對特朗普而言，“還不夠！”



“再來，他還會要什麼？”施俊吉拋出這個問題，同時提醒，特朗普的目標，是讓全球市場對美國商品全面開放，讓世界的製造業不得不遷入美國，這才是真正的長遠算計。



施俊吉表示，台灣不該將任何一次談判視為“決定未來百年的條約”，而應學會耐心“陪美國總統玩下去”。因為特朗普玩的不是一場有限勝負，而是名為“無限遊戲”的長期對弈。



引用《有限與無限的遊戲》一書，施俊吉強調，“特朗普玩的是延續遊戲，而我們卻還停留在要贏這一局的心態。”他呼籲台灣從領導人到企業，必須認清這場博弈的真相：“如果特朗普要玩無限遊戲，那我們就必須有玩下去的準備。”