同台較勁新北？林右昌、蘇巧慧都稱目標一致

綠委蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌出席大罷免宣傳活動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌今天到新北市板橋區為罷免中國國民黨籍“立委”葉元之拉抬氣勢。除了罷免葉元之活動外，大家也關注同樣有意爭取新北市長黨內提名的林右昌與新北市黨部主委、綠委蘇巧慧同台，會不會讓活動失焦？林右昌說，大家想太多了，現在一致目的就是與公民同行、站在所有公民背後最堅定支持，目標一致。



他也說，包含新北市在內，全台所有黨公職同仁，每天早上都陪同罷團志工掃街拜票，每天都很盡力也辛苦，作為公民團體最堅實後盾，也希望能感動民眾。



這場民團發起的“護國遶境”活動，今天早上在新北市板橋區深丘福德宮集合，除了林右昌、民進黨“立委”蘇巧慧、吳思瑤、邱議瑩、林楚茵以及民進黨副秘書長何博文、新北市議員戴瑋珊等都出席。活動前還先到福德宮上香參拜。



蘇巧慧也說，今天我們非常感謝中央黨部以及民進黨“立法院”黨團，我們的五一戰隊都集結來到了新北市。大家可以看到，新北市其實有6席的國民黨委員，5區即將在7月26日要進行投票。所以其實你說重中之重，新北確實是重中之重。



蘇巧慧強調，不管新北的哪一區，我們都非常非常的重要，都非常希望能在這裡同意罷免的票數能夠衝高，讓“國會”的席次重新調整。今天，甚至昨天，民進黨團、五一戰隊連續兩天都集結來到了新北市，5個罷區通通都有委員一起陪戰，一起向我們的鄉親拜託，我們非常感謝。