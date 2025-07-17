罷藍委評估7＋3席？吳思瑤：一個都不留下

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天到新北板橋區為罷免中國國民黨籍“立委”葉元之拉抬氣勢。被問到是否評估會罷掉7＋3席國民黨籍“立委”？吳思瑤說，對我們而言，每一區都很重要，“一個都不留下，一個都不放棄”。所以大家看看我們今天五一戰隊這兩天回防新北，我們早上兵分五路，在新北的五個區，連同昨天我們每一區都不遺漏。



7月26日大罷免決戰倒數第9天，罷免方與反罷雙方進入短兵相接的全面肉搏戰。綠營盤點“7＋3”國民黨“立委”，並在最有機會的罷區重兵部署，全面啟動陸戰，力拚投票率衝破五成。



綠營人士評估，這波有7席國民黨“立委”極有機會被罷免成功，除了綠營鎖定“擒賊先擒王”花蓮選出的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，台北市王鴻薇與徐巧芯、新北葉元之、桃園牛煦庭、台中羅廷瑋、台東黃建賓也都上榜；另新北廖先翔、桃園涂權吉、台中廖偉翔三人目前戰況不穩，但罷免機會可期。



這場民團發起的護國遶境活動，今天早上在新北市板橋區深丘福德宮集合，除了民進黨秘書長林右昌、民進黨“立委”蘇巧慧、吳思瑤、邱議瑩、林楚茵以及民進黨副秘書長何博文、新北市議員戴瑋珊等都出席。活動前還先到福德宮上香參拜。



吳思瑤今天受訪說，其實沒有什麼7加3，或是大家一直在點的什麼衝刺區、重中之重區。對我們而言，每一區都很重要，一個都不留下，一個都不放棄。我們是leave no one behind，絕對不可能漏掉任何一個人，因為公民罷團在每一區他們付出都是同等的心力，我們不可能讓任何一個罷團罷區孤單，讓他們獨自奮戰。所以大家在傳的什麼名單，那都不重要，那也不是事實。對我們而言，31席連署過關的藍委都要罷，因為31席每個都是中國大陸的在台代理人，都是傅崐萁的小弟，都是黃國昌作壞的共犯。