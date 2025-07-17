台南里長跨區救災：從沒見過這麼慘的畫面

丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，災情相當慘重。(照:台南成功里長鄭晴而提供) 中評社台南7月17日電／颱風丹娜絲肆虐中南部，台南溪北災情嚴重，台南市仁德區成功里長鄭晴而連續6天率領志工團隊跨區支援災後復原，他表示，沿途看到受災戶狀況實在慘不忍睹。



鄭晴而16日在臉書發文表示，連續六天在北門、下營、鹽水、將軍、學甲等災區支援，沿途看到受災戶狀況實在慘不忍睹，救援工程有時從早上8點多到深夜11點多才收工。



鄭晴而還提到，因為災區範圍大，在沒有電力與訊號的狀況下，導航、電話幾乎無用，找不到路時，反倒是問人名比問地址更有用。



根據《聯合新聞網》報導，鄭晴而表示，這幾天他們深入北門、下營、鹽水、將軍、學甲等重災區，協助清理倒塌路樹、家具與廢棄物，甚至動用堆土機支援，有時一整天僅能完成3戶。他說，許多受災戶是高齡長者，有人屋頂掀飛、牆壁傾斜，已有老人家因清理家園過度疲勞而住院。



他也遇到一名7旬阿嬤欲請鐵工重建屋頂，卻得排隊等2個月，團隊協助先蓋上塑膠棚布，盼度過接下來的颱風。



鄭晴而說，颱風過後，成功里也有多處路樹傾倒，妨礙交通並危及行人安全，他帶隊巡視清理，“與其坐等政府，不如自己動手”，因成功里災情比起沿海地區不算重，跨區支援也是“敦親睦鄰”。



但連日來面對烈日曝曬、人力、重機具等資源短缺，鄭晴而說，這幾天他也曬傷了，但“能幫一戶是一戶，也不忍心看著長輩孤立無援。”他指出，“政府應投入更多經費與大型機具支援，災區多是老人家，許多人根本無力自救。”