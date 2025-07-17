林右昌、蘇巧慧爭新北市長提名同台互動冷

民進黨秘書長林右昌與綠委蘇巧慧站在一起，但依然互動不多。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌與新北市黨部主委、“立委”蘇巧慧今天早上在新北市板橋區同台，為罷免中國國民黨籍“立委”葉元之拉抬聲勢。但兩人都有意爭取黨內新北市長提名，雖同台拉抬大罷免氣勢，但兩人互動有點冷，並且顯得尷尬。而蘇巧慧與其他民進黨女“立委”都穿著粉色同意的上衣，林右昌則是穿著白襯衫，雙方陣營就像是不同隊。



這場民團發起的護國遶境活動，今天早上在新北市板橋區深丘福德宮集合，除了民進黨秘書長林右昌、民進黨“立委”蘇巧慧、吳思瑤、邱議瑩、林楚茵以及民進黨副秘書長何博文、新北市議員戴瑋珊等都出席。活動前還先到福德宮上香參拜。



林右昌先抵達福德宮現場，就先受訪，因蘇巧慧一早在板橋站路口，在林右昌受訪的同時，也趕到現場並且先與民眾互動、合照、寒暄。接著與吳思瑤一起受訪，此時，換林右昌在一旁與民眾合照、寒暄，等到吳思瑤、蘇巧慧受訪完，才與林右昌打招呼寒暄，接著一起參拜。



在參拜時，林右昌有與一旁的吳思瑤交談幾句，但並未與蘇巧慧談話。接著一行人則到福德宮前，為“護國大遶境”活動致詞，蘇巧慧致詞後換林右昌，兩人雖然站在一起，但依然互動不多。



兩人接著送繞行車隊出發，兩人一起揮手，結束這場活動，蘇巧慧則要趕到“立法院”內政委員會有甲級動員，林右昌後續也有行程，兩人並未上宣講車一起繞行。